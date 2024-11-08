Şahinbey Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen eğitimlerle öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor. Trafik polisi tarafından kuralları öğrenen çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Şahinbey Parkı’na ve Yeşilvadi Millet Bahçesi’ne yapılan trafik parklarında dört tekerlekli pedallı bisiklet kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler verilerek, kısa eğitim filmleri izlettiriliyor.

“Ağaç yaşken eğilir”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’ne 3 tane trafik parkı kazandırdıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak Şahinbey ilçemizde iki ayrı bölgeye üç adet trafik parkı yaptık. Şahinbey Belediyesi olarak Şahinbey Parkı içerisine 10 bin m2 alan üzerine kurduk. Çocuklarımızın trafikte karşılaşabileceği tünel, köprü, hastane, okul ve benzer yaya geçitleri gibi her şey orada temalandırıldı. Bunun dışında Yeşilvadi Millet Bahçemizin içerisine 2 tane ayrı trafik park yaptık. İçerisinde iki katlı bina ve içerisinde eğitim sınıflarımız, ailelerimizin çocuklarını getirdiğinde bekleme alanları ve kantinleri bulunuyor. Gaziantep Valimizin öncülüğünde Trafik Şube Müdürlüğümüzde ki eğitmenlerle çocuklarımıza küçük yaşta trafik eğitimleri veriyoruz. Birçok trafik kazası hem dikkatsizlikten hem de kurallara uymamaktan geçiyor. Ağaç yaşken eğilir kaidesiyle çocuklarımıza küçük yaşta bu eğitimleri verirsek trafik kazalarının da önüne geçmiş olacağız” dedi.

Erken yaşta trafik kuralları öğretiliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle hizmete giren Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklar trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanıyor. Parka gelen çocuklara önce teorik eğitim sınıfında trafik polisi tarafından; Başta emniyet kemeri ve yaya geçidi kuralları olmak üzere trafikte uyulması gereken tüm kurallar, güvenlik önlemleri gibi trafikte hayat kurtaracak tüm detaylar öğretiliyor. Ardından ise araçlara binen çocuklar, trafik polisi ve öğretmenleri nezaretinde üst geçit, yaya geçidi, araç ve bisiklet kullanımı ile trafik ışıkları eğitimlerinden geçiyor. Öğrenciler trafik kurallarını kendileri için oluşturulan özel parkurlarda tecrübe ederek erken yaşta öğrenme fırsatı buluyor.