Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren gençlik merkezleri ile sosyal tesislerde açılan ve uzman eğitmenler tarafından verilen müzik kursları yoğun ilgi görüyor.

Geleceğin sanatçılarının yetiştiği Şahinbey Belediyesi gençlik merkezleri ile sosyal tesislerde düzenlenen kurslarda yüzlerce çocuk ve genç ücretsiz eğitim alıyor. Açıldığı günden bu yana kendi yeteneğinin peşinden giden binlerce çocuğun, gencin ve yetişkinin hayatına dokunan Şahinbey Belediyesi’nin gençlik merkezleri ve sosyal tesislerinde, düzenlenen kültür-sanat kursları büyük ilgi görüyor. Piyano, saz, gitar ve keman eğitimi alan öğrenciler enstrüman çalmayı öğrenmenin yanı sıra ses eğitimi de alıyor.

Sertifika veriliyor

Şahinbey Belediyesine bağlı Binevler Sosyal Tesisi’ndeki müzik atölyesinde açılan gitar kursu büyük ilgi görüyor. Çocuk, genç ve yetişkinlere çeşitli kurslarla hizmet verilen tesiste açılan müzik atölyesinde yüzlerce öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kursta iki ay gibi kısa bir sürede eğitimleri tamamlayan öğrenciler, rahatlıkla gitar çalma seviyesine geliyor. Ayrıca burada verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika veriliyor. Tesiste açılan müzik kurslarına katılan öğrenciler ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Alanında deneyimli müzik öğretmenleri tarafından verilen kurslara katılan kursiyerlere temel düzeyde müzik eğitiminin yanı sıra genel müzik teori ile tekniklerine uygun olarak piyano, saz, gitar ve keman çalabilme bilgisi, becerisi öğretiliyor. Kursiyerler, bu eğitimler sayesinde yeni enstrümanlar kullanmayı öğrenerek, kendilerini geliştirme imkânı buluyor.