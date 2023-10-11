Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8. sınıf öğrencilerine liseye hazırlık LGS eğitim seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi liseye giriş sınavlarına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti dağıtımı yapıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet edip, eğitim setlerini hediye etti.

Eğitime önem veriyoruz

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, eğitime her zaman destek olmaya çalıştığını belirterek, “Liseye ve Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan tüm öğrencilerimize soru bankaları ve deneme kitapçıkları dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Amacımız çocuklarımızın eğitimdeki başarı oranını daha da yukarıya taşımak. Tüm 12’nci ve 8’nci sınıf öğrencilerine kitap dağıtımına başladık. Ortaokul ve lise öğrencilerimize deneme sınavları yapıp 8’nci sınıf öğrencilerimize soru bankaları dağıtıyoruz. Şahinbey, Gaziantep’in dokuz ilçesi arasında şu anda birinci sırada. İnşallah bu başarıyı her yıl devam ettirmek istiyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyorum” dedi.