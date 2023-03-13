Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adıyaman’da depremin yaralarını sarmak için çalışmalara hızlı başladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinde Nurdağı, İslahiye ve Hatay’daki depremzedelere destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip aşure ve kavurma ikramında bulundu. Bu sefer de Adıyaman’da görev alan Şahinbey Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri sokakları ve caddeleri temizlerken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerde enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları gerçekleştirdi.

“Yaralarımızı hep birlikte saracağız”

Adıyaman’da çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Depremi en şiddetli yaşayan illerimizden olan Adıyaman’da depremin izlerini en kısa sürede kaldırmak ve yaralarımızı sarmak için çalışmalarımıza başladık. Temizlik ekiplerimiz, Fen İşleri ekiplerimiz ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için gece gündüz demeden çalışmalar yürütüyorlar. Vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Rabbim, milletimizi ve ülkemizi her türlü afet ve felaketlerden korusun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.