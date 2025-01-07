Şahinbey Belediyesi tarafından 7’incisi düzenlenen “Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” kapsamında okullarında 1’nci, 2’nci ve 3’ncü olan 177 öğrenci Umre ziyareti öncesi Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü ile birlikte organize ettiği proje kapsamında sınava giren ve sınavda 1’nci, 2’nci ve 3’ncü olan 177 öğrenci Umreye gidecek olmanın heyecanını yaşadı. Umreye gitmeye hak kazanan öğrencilere Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde neler yapmaları gerektiği yönünde bilgiler verildi. Şahinbey Belediyesi’nin 7’incisi düzenlediği proje kapsamında bin 110 öğrenci Umre’ye gitmiş olacak.

“Zamanınızı ibadetle geçirin”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşta Umreye gitmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Allah Umrenizi şimdiden mübarek eylesin. Ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Hac ve Umre ziyaretleri çok önemli. Oranın havasını teneffüs etmek çok kıymetli. Dünyaya gönderilişimizin gayesi Rabbimizi tanımak ve ona ibadet etmek. Her şeyin ilki çok kıymetli. Bu ziyaret gençlerimizin hayatında çok önemli bir yer alacak. Bu turistik bir gezi değil. Allah’ın evine özel davetli olarak gidiyorsunuz. İnsan sevmediği kişiyi evine davet etmez. Bunların hepsi bir nimet ve biz de ona vesileyiz. Oradaki zamanlarınızı ibadetle dolu dolu geçirin. Ülkemiz, memleketimiz ve Gazze’deki kardeşlerimiz için dua edin. Bu projemizde amacımız milli ve manevi değerlerimizle donatılmış bir nesil yetiştirebilmek. Yedincisini düzenlediğimiz projemiz kapsamında bin 110 öğrencimizi Umreye uğurlamış olacağız” dedi.

“Özel bir proje”

Umreye gidecek olan öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu ifade eden Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, “Umre’ye gidecek olan öğrencilerimiz kadar heyecanlı ve mutluyum. Bu proje o kadar özel bir proje ki sadece gidenleri değil, adeta bütün şehri Peygamber sevgisi ile ilmek ilmek dokuyan özel bir proje. Bu projenin kıymetli Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Herkese böyle bir şeyin kısmet olmayacağını ifade eden Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner, “Umre‘ye gidecek olan öğrencilerimiz Allah’ın sevdiği kullarmış ki onun evine gitmek onlara nasip oluyor. Buna vesile olan Şahinbey Belediyemize ve organizasyonu yapan İl Müftülüğümüze şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş ise, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu tarafından planlanan ve Gaziantep Valiliğimiz tarafından hayata geçirilen Umre ödüllü kitap okuma yarışmamızdan bu yıl Şefkat Peygamberi kitabını öğrencilerimizle buluşturduk. 45 bin öğrencimiz bu sınava dahil oldu ve bu öğrencilerimiz içerisinden dereceye girenler 18 Ocak’ta Umre‘ye gidecekler. Böyle büyük bir organizasyonu düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, İl Müftülüğümüze ve İlçe Müftülüğümüze şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.