Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Ampute Futbol Takımı’nı 5-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Ampute Futbol Takımı’nı 5-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Zorlu mücadelede üstün bir performans sergileyen Şahinbey ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.

“Önemli bir galibiyet”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, “Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi alınan bu güzel galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Zorlu bir deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardık. Bundan sonrada alınacak galibiyetlerle hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz. Alınan galibiyeti taraftarlarımıza ve Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na armağan ediyorum” dedi.