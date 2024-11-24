Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezonun ilk maçında kendi evinde ağırladığı Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü’nü 5-0 mağlup ederek, lige galibiyetle başladı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezonun ilk maçında kendi evinde Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü’nü ağırladı. Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçın ilk yarısını Yussif Yahaya’nın ve Kemal Güleç attığı 2 golle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan mavi-beyazlı ekip, Emanuel Allotey’in kendi kalesine attığı gol ve yine Kemal Güleç’in 3. golüyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, “Öncelikle yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Ligler bir ay kadar geç başladı. Biz Şahinbey Ampute Futbol takımı olarak bu süreçte yeni sezona çok iyi hazırlandık. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun da destekleriyle yeni sezonda hedefimiz yine şampiyonluk. Kendi evimizde ilk maçımızı Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü ile oynadık. Çok güzel ve bir maç oldu. Rakibimizi 5-0 gibi net bir skor ile yendik. İki takımı da sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Türkiye ve Avrupa Şampiyonluğunu yeniden şehrimize kazandırmak istiyoruz. Belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Alınan galibiyetti Onursal Başkanımız Mehmet Tahamzoğlu’na armağan ediyoruz. Ayrıca ortaya konan futbol ve alınan başarılı sonuçtan dolayı oyuncularımızı v e teknik ekibi tebrike diyorum” dedi.