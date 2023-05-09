Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Konya’da ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 6-2 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Konya’da ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol takımını 6-2 mağlup ederek ligdeki iddiasını ortaya koydu. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan mavi-beyazlı ekip rakip filelere ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da 3 gol atarak rakibini 6-2 mağlup etti.

"Çıkışımız sürecek"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları tebrik ederek “Fahri Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun ideali şampiyonluk. Bu yolda da adım adım ilerliyoruz. Bugünde ODTÜ’yü 6-2 gibi farklı bir sonuçla mağlup ettik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibimi ve futbolcularımızı kutluyorum” diye konuştu.

Hedefimiz şampiyonluk

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Fatih Karakuş alınan galibiyetle ligdeki iddialarını ortaya koyduklarını belirterek “Alınan farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Sezon başında söylediğim gibi, oyuncu grubumuz ile şampiyonluğa koşuyoruz. Aldığımız farklı galibiyette buna bir ışıktır. Alınan bu galibiyeti Fahri Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e hediye diyorum” dedi.