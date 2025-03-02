Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında deplasmanda Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 5-0 mağlup etti.

Ligde ve kupada hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 5-0 mağlup ederek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen mavi-beyazlı takım aldığı galibiyetle rakiplerine gözdağı verdi.

"Alınan galibiyetten dolayı mutluyum"

Alınan galibiyetten dolayı takımı tebrik eden Şahinbey Belediye Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak önemli bir engeli daha aşarak rakibimizi 5-0 mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligdeki çıkışımızı Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 5-0 mağlup ettik. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun destekleri ile sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyorum. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime, futbolcularıma teşekkür ediyorum" dedi.