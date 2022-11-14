Şahinbey Ampute Futbol Takımı Van’da yapılan Türkiye Kupası karşılaşmalarının ilk maçında ODTÜ Spor Kulübü Ampute futbol takımını 6-1 mağlup ederek Türkiye Kupası maçlarına galibiyetle başladı.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Van’da yapılan Türkiye Kupası karşılaşmalarının ilk maçında ODTÜ Spor Kulübü Ampute futbol takımını 6-1 mağlup ederek Türkiye Kupası maçlarına galibiyetle başladı.

Van’da 13-17 Kasım tarihlerinde oynanmaya başlanan Türkiye Kupası müsabakalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ODTÜ Spor Kulübü Ampute futbol takımını 6-1 mağlup ederek Türkiye Kupası maçlarına galibiyetle başladı. Şahinbey Ampute Futbol Takımının gollerini (3-31. dakikalarda) Mohammed Mubarık, (27-36. dakikalarda) Yussif Yahaya, (48. dakikada) Kemal Güleş ve (12. dakikada) Umutcan Köse kendi kalesine atarken, ODTÜ Spor Kulübü’nün tek golünü 22 dakikada Ahmet Akkaya kaydetti.

“Hedefimiz kupa”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye Kupası maçlarına Şahinbey Ampute Futbol Takımı olarak çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk Maçımızda ODTÜ Spor Kulübü’nü 6-1 mağlup ederek, kupada ne kadar iddialı bir takım olduğumuzu gösterdik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibimizi ve futbolcularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda da aynı istek ve hırsla maçlara çıkacağız ve kupayı yeniden şehrimize getireceğiz" dedi.