Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 12-0 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 12-0 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol takımını 12-0 mağlup ederek ligdeki iddiasını ortaya koydu. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısında mavi-beyazlı takım adına golleri 6. dakikada Ömer Güleryüz, 12 dakikada Mohammed Mubarık, 16. dakikada Ali Budak (KK) ve 25 dakikada Yussif Yahaya kaydetti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı 29. dakikada Mohammed Mubarık’ın, 30. 32. ve 50. dakikalarda Ömer Güleryüz’ün, 34 dakikada Kemal Güleş’in, 38 dakikada Yussif Yahaya’nın, 44. ve 49. dakikalarda Muhammet Yeğen’in golleri ile rakibini 12-0 mağlup etti.

Çıkışımız sürecek

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları tebrik ederek “Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun ideali şampiyonluk. Bu yolda da adım adım ilerliyoruz. Bugünde kendi sahamızda ODTÜ’yü 12-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ettik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibimi ve futbolcularımızı kutluyorum. Ayrıca maçımız hafta içi olmasına rağmen tribünleri doldurarak bizlere destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bizi izlemeye devam edin

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Fatih Karakuş alınan galibiyetle ligdeki iddialarını ortaya koyduklarını belirterek “Alınan farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Sezon başında söylediğim gibi, yeni bir oyuncu grubu ile şampiyonluğa koşuyoruz. Bugünkü aldığımız farklı galibiyette buna bir ışıktır. Alınan bu galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e hediye diyorum. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Hedefimiz şampiyonluk

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım kaptanı Ömer Güleryüz, şampiyonluk yolunda ilerlediklerini belirterek “Güzel bir maç oldu. Rakibimizi 12-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettik. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonraki maçlarımızı da böyle güzel skorlarla kazanmak istiyoruz. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.