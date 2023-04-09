Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda İstanbul Bağcılar Ampute Futbol Takımını 12-1 farklı mağlup ederek ilk yarının son karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ilk yarının son karşılaşmasında Bağcılar Ampute Futbol Takımını deplasmanda 12-1 mağlup etti. İlk yarısı 4-1 biten karşılaşmada mavi beyazlı takım ikinci yarıda da rakibine gol olup yağdı. Mavi-beyazlı takım ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 12-1 mağlup etti.

Takımımı tebrik ediyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak deplasmanda Bağcılar Ampute Futbol Takımı’ı ile karşı karşıya geldik. Rakibimiz karşısında ortaya koyduğumuz başarılı futbolla maçtan 12-1 galip ayrılmasını bildik. İlk yarıyı galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Ligdeki iddiamızı sürdürmek adına daha sıkı çalışıp sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi, futbolcularımı kutluyorum” dedi.