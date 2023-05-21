Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Aldığı galibiyetlerle şampiyonluk arzusunu ortaya koyan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan mavi-beyazlı ekip rakip filelere başka gol atamayınca karşılaşma 3-0 tamamlandı.

Alınan galibiyetten dolayı mutluyum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında net bir skorla galip geldiklerini belirterek, “Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak önemli bir engeli daha aşarak rakibimizi 3-0 mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligdeki çıkışımızı Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 3-0 mağlup ettik. Fahri Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun destekleri ile sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyorum. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime, futbolcularıma teşekkür ediyorum” dedi.