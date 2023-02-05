Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 12-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 12-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Ampute Süper Lig’inin iki güçlü takımı Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı mutlak galibiyet için karşı karşıya geldiler. İki takımın kıyasıya mücadelesinde ilk yarı 7-0 mavi-beyazlı takımın üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oynayan taraf Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımıydı. İkinci yarıda da rakip filelere 5 gol gönderen mavi-beyazlılar zorlu deplasmandan 12-0 galip döndü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel takımın çok önemli bir galibiyet aldığını belirterek, “ Her maçtan sonra ve her zaman söylüyorum. Bizim için asıl olan bu sporun tüm Türkiye’de değer görmesi ve sevilen bir spor haline gelmesi. Bu hafta da ligimizin güçlü ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldik. Zorluk derecesi oldukça yüksek bir karşılaşmaydı. Ancak oyuncularım zor olan bu karşılaşmadan 12-0 gibi skorla galip gelmesini bildi. Teknik heyeti ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.