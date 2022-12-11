Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 2-1 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Kupası’nı müzesine getirerek yeni sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin güçlü takımlarından İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligdeki iddiasını ortaya koydu. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma sonrasında gülen taraf mavi-beyazlı takım olurken, futbolcular ve teknik heyet alınan galibiyeti Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanı Cuma Güzel’e armağan ettiler. Galibiyeti getiren golleri mavi-beyazlı ekibin yeni transferi Ömer Güleryüz 11 ve 40’ncı dakikalar kaydetti.

Takımı tebrik ediyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak lige Türkiye Kupasını kazanarak başladık. Hedefimiz her sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek. Bu hafta deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldik. Güçlü rakibimizi 2-1 mağlup ederek iddialı bir takım olduğumuzu gösterdik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime ve futbolcularıma teşekkür ediyorum” dedi.