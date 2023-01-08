Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 8-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 8-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu yolda bir engeli daha aştı. Deplasman da Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya gelen mavi beyazlı ekip, güçlü rakibini 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ligdeki çıkışını emin adımlarla sürdürdü.

“İki takımı da tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak deplasmanda Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşılaştık. İki takımında teknik ekibini ve sporcularına göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Rakibimizi 8-0 mağlup ettik. Aldığımız galibiyetlerle şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürümeye çalışıyoruz. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi.