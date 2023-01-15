Ampute Futbol Süper Lig’inde Gaziantep’i temsil eden Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı, kendi evinde Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ampute Futbol Süper Lig’inde Gaziantep’i temsil eden Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı, kendi evinde Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımın 5-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısında Mavi-beyazlı takım adına golleri 18. dakikada Fuat Taştan, 20 dakikada Mohammed Mubarık, 24. dakikada Yussif Yahaya kaydetti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, 33. dakikada Fuat Taştan’ın ve 38. dakikada da Ömer Güleryüz’ün golleri ile rakibini 5-0 mağlup etti.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları tebrik ederek, “Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun ideali şampiyonluk. Bu yolda da adım adım ilerliyoruz. Bugün de kendi sahamızda Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ettik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibimi ve futbolcularımızı kutluyorum. Ayrıca tribünleri doldurarak bizlere destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.