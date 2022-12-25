Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Pendik Engelliler Spor Kulübü’nü 5-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Pendik Engelliler Spor Kulübü’nü 5-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda ligin güçlü takımlarından Pendik Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 mavi beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıya da hızlı başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ikinci yarıda attığı iki golle rakibini 5-0 mağlup etti.

Teknik ekibi ve oyuncularımı tebrik ediyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederek, “Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun destekleriyle Şahinbey Belediyespor olarak ligde çok iyi sonuçlar alıyoruz. Pendik Engelliler Spor Kulübü güçlü bir rakip. Böylesi güçlü rakibi bu skorla yendiğimiz için mutluyum. Centilmence geçen bu karşılaşmada her iki takımın oyuncularını da kutluyorum. Aldığımız seri galibiyetlerle hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Alınan farklı galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutluyorum” dedi.