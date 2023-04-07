Şahinbey Belediyesi, Adıyaman’da depremin izlerini silmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’ın yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremzede vatandaşlara mobil aşevi ile sıcak yemek, çocuk oyun grupları ve giyecek desteği veren Şahinbey Belediyesi, bu desteklerini artırarak sürdürüyor.

“Çalışmalarımız sürüyor”

Adıyaman’ı ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak depremin izlerini silmek, yaralarını sarmak için Adıyaman’da çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Adıyaman enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra çocuklar için oyun alanları, vatandaşlarımız için iftar yemekleri, gıda kolisi, hijyen seti, çocuklar için kitaplar ve boyama setleri dağıttık. Çadır kent ve konteynerlerde yaşayan Adıyamanlı kardeşlerimizi ziyaret ederek, onlarla sohbet ediyoruz. Adıyamanlı kardeşlerimizin hayatlarının normale dönmesi ve Adıyaman şehrinin ayağa kalkması için elimizden gelen tüm gayreti ve çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.