Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 100’e giren Kerem Savaş, Hamide Yılmaz ve Uğurcan Doğrucam ile bir araya geldi.

Gelecek hayalleri için önemli bir dönüm noktası olan, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavında 2 milyon 995 bin 638 aday arasında farklı alanlarda ilk yüze giren Gaziantepli öğrencilerin başarısını kitap ve tam altınla ödüllendiren Başkan Fatma Şahin, öğrencilerin evlerine İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile ziyarette bulundu.

Sayısal alanda 61’inci olarak büyük bir başarı yakalayan, Kerem Savaş, sözel alanında 40’ıncı olan Hamide Yılmaz ile TYT Türkiye 42’ncisi Uğurcan Doğruçam ve aileleriyle sohbet eden Başkan Şahin, başarılarını tebrik ederken derecelerin Gaziantep’i gururlandırdığını, başarının anahtarının aile desteği ile çok çalışmaktan geçtiğini ifade etti.

Hedef Gaziantep’i eğitimde birinci sıraya yerleştirmek

Ziyaretler için teşekkür eden aileler, sohbette gençlerin eğitim konusunda bilgilendirilmesinin öneminin üzerinde dururken hedefin Gaziantep’i eğitimde birinci sıraya yerleştirme olması gerektiğini söyledi.

Başkan Fatma Şahin, tam altın ve kitap hediyesinin yanı sıra Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) ilk toplantısında dereceye giren öğrencilere burs verilmesi konusunun ele alınacağını dile getirdi.