AK Parti Karabük milletvekilleri ile beraberindeki teşkilat mensupları Yenice ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Milletvekili Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice ilçesinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen heyet, daha sonra doğal gaz çalışmalarının olduğu İsmetpaşa Mahallesi’ne giderek incelemelerde bulundu.

Yenice Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından yapılan güneş enerji sisteminin açılış törenine katılan heyet, son olarak, ilçede faaliyet gösteren Tetik ve Karagül kereste ile Erdoor Çelik Kapı fabrikalarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Cem Şahin, yaptığı açıklamada, Yenice ilçesine giderek çeşitli temaslarda bulunduklarını, esnaf ve hemşehrileri ile bir araya geldiklerini söyledi.

İlçede devam eden doğal gaz çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Şahin, "Doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledik. Yenice ilçemizin doğal gaza kavuşması bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Bir an önce tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Doğal gaz, Yenice’mizin yaşam kalitesini yükseltecek, çevreye duyarlı ve ekonomik bir enerji kaynağı olarak ilçemize değer katacak. Bu önemli projenin hızla tamamlanması için tüm ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Her aşamasını titizlikle takip ettiğimiz bu çalışmalarla Yenice’mizin modern enerji altyapısına kavuşacak. Hemşehrilerimizin huzuruna ve konforuna katkı sağlayacak bu projenin tamamlanmasıyla ilçemiz bambaşka bir çehreye kavuşacak" diye konuştu.

İlçede esnaf ve fabrika ziyareti yaptıklarını, kıymetli hemşehrileriyle de hasbihal ettiklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Esnafımızın üretim ve emekle yoğrulmuş hikayeleri, hemşehrilerimizin sıcak karşılamaları, Yenice’nin dayanışma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Her zaman olduğu gibi Yenice’miz için çalışmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğiz. Orman ürünleri ve çelik kapı alanında faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Yenice, eşsiz doğal güzellikleri ve orman deniziyle sadece doğanın değil, aynı zamanda sanayi ve üretim sektörünün de kalbi konumundadır. Özellikle orman ürünleri alanındaki potansiyeliyle, hem Karabük’ümüzün hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. Fabrikalarımızın üretim kapasitesi, istihdama sağladığı katkılar ve Yenice ekonomisine sunduğu değer, hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Yenice’mizin kalkınmasına katkı sunan tüm işletmecilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti Yenice ilçe teşkilatlarıyla ilçenin geleceği için azim ve kararlılıkla sürdürdükleri çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Şahin, "Yenice’miz, güçlü teşkilat yapısıyla her zaman özel bir yere sahiptir. Teşkilat mensuplarımızın samimi gayretleri ve dava bilinciyle Yenice’ye ve Karabük’ümüze hizmet yolunda attığımız adımları daha da güçlendireceğiz.

Bu birlik ve beraberliğimiz, sadece bugünü değil, geleceği de inşa edeceğimiz en büyük gücümüzdür." ifadelerine yer verdi.

Yenice Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından yapılan güneş enerji sisteminin açılışını gerçekleştirdiklerinden bahseden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tesis, yıllık 3,5 milyon kilovat saat enerji üreterek ve 2.500 ton karbon salınımını önleyecek. Yenice’miz, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen orman denizine ev sahipliği yapmaktadır. Bu değerli doğal mirasımızı koruma yolunda atılan bu adım, sürdürülebilir bir gelecek için umut vericidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."