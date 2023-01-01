Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yılın ilk gününde Oğuzeli ve Şehitkamil ilçelerinde yapımı tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yılın ilk gününde Oğuzeli ve Şehitkamil ilçelerinde yapımı tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Oğuzeli ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde 8 bin ton sıcak asfalt kullanılarak 3 bin 600 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde yapılan ve Asım Güzelbey Caddesi adını taşıyan yeni yol, trafik akışına hazır hale getirildi.

Şehitkamil ilçesine bağlı Humanız Mahallesi’nde ise yeni yerleşim bölgesindeki 146040 no’lu caddede bin 500 tonluk sıcak asfalt serimi yapılarak 700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde yeni bir yol kazandırıldı.

Yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışmaları sonrası mahalle sakinleri, teknik ekibiyle beraber caddeleri inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Fatma Şahin, sahada yaptığı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk gününde araç trafiğine açılan yolları yerinde gördüklerini belirterek, “2023 vatandaşımıza, ülkemize, sağlık, huzur ve afiyet getirsin. Tabi belediyeci olarak doğumdan ölüme vatandaşımızın yanındayız. Bunun yanında da altyapı belediyeciliğini tamamlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız, ‘Yol medeniyettir, su medeniyettir’ diyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir, çok hızlı büyüyor. Sağlıklı büyüme için de yol ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Öncelikle Oğuzeli’ne gittik bölgedeki eksik yollarımızı tamamladık. Ardından da Humanız Mahallesi’ne geldik. Bölge sakinlerinin ve muhtarın en büyük talebi bu yolu, devreye sokmaktı. Biz de bu yolu tamamladık. Bugün hem mahalleli hem de muhtarım mutlu. Mahallemize, ilçemize ve şehrimize yolumuz hayırlı olsun” diye konuştu.