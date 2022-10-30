Yıkılan Kamil Ocak Stadyumu’nun yerine yapılan Millet Bahçesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yürütülen son çalışmaları Gaziantep Valisi Davut Gül ve teknik ekibiyle inceleyen Başkan Fatma Şahin, gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Yıkılan Kamil Ocak Stadyumu’nun yerine yapılan Millet Bahçesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yürütülen son çalışmaları Gaziantep Valisi Davut Gül ve teknik ekibiyle inceleyen Başkan Fatma Şahin, gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin yeni meydanı olacak millet bahçesinde incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, “Bu yeni meydan bizim Türkiye yüzyılında yeni nesil belediyeciliğin en büyük simgesi olacak” dedi.

Toplamda 136 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olan millet bahçesinin büyük bir bölümü yeşil alandan oluşacak. Gaziantep’in kültürü, üretkenliği ve tasarım altyapısını yansıtacak yeni millet bahçesinde cami, Gaziantep’in el sanatları ve ürünlerinin olduğu mağazalar, kent gastronomisini yansıtan mekanlar ile kafelerin de içinde olduğu bedestenler bulunacak. 140-150 metrelik gölgelik alanlarla vatandaşların daha sağlıklı ve verimli vakit geçirebilmesi sağlanırken, araçların park edebileceği otopark da bahçede yer alacak.

Fatma Şahin, inceleme sonrasında yaptığı konuşmada, her şehrin ünlü meydanlarının olduğunu belirterek, “Bizim gibi tarihi şehirlerde bedestenler var. Bizim tarihimiz, medeniyetimiz bedesten ve meydan üzerine kurulmuş. Millet bahçesini yaparken çok güzel bir kent estetiği ve bize dair olan altyapı tasarlandı. Özellikle bu bedesten kültürü ve kıymık taşı dediğimiz özel taşlarla büyük bir estetik altyapısından oluşuyor. İnsanların gelip dinlenebileceği, alışveriş yapacağı, muhabbet edeceği mekanları planladık burada. Bedesten kültürü bu. ‘İnsanlar neden bu meydana gelsin, bu meydanın ne farkı var?’ dediğimizde yeni dönemin ve zamanın ruhunu yakalamak gerekiyor. Genciyle, çocuğuyla, ailesiyle, kadını ve erkeğiyle buraya gelecek bir cazibe merkezi oluşturmak gerekiyor. Şu anda tamamlanmak üzere, yılın sonunda tamamlanıyor” şeklinde konuştu.

Çalışmalar bittiğinde bu meydan şehre çok yakışacak

Şehrin gastronomisini yansıtan yemek yerlerinin yanı sıra farklı konseptlere de değinen Şahin, “Bizim öne çıkan sanayi ürünlerimizden halı ve ayakkabı var. İnsanlar buraya geldiklerinde şehre dair ayakkabı ustasının çıkardığı el yapımı ayakkabıları alacakları satış ofisleri vereceğiz. Halı tasarımlarının sergilendiği showroom merkezleri ve bununla alakalı satış ofisleri yapacağız. Bu şehre ve bu şehrin insanına dair çıkarmış olduğu el emeği göz nuru iyi tasarlanmış sedefinden bakırına, halısından ayakkabısına; alışveriş yaptığı, oturup çocuklarıyla gastronominin ayaklı kelle paçasından mumbarına gelip burada yiyeceği, Antep lahmacununun, dolmasının farkını göreceği bir markalar sokağı olacak. Çalışmaların hepsi bittiğinde bu meydan şehre çok yakışacak” diye konuştu.

Meydanın Gaziantep’in güçlü bir meydan ihtiyacını karşılayacağını aktaran Şahin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu meydanın hemen yanında Hitit, Roma Dönemi eserlerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi, bizi 25 Aralık’a götüren yüzyıl önceki ecdadın içerisinde verdiği mücadeleyi yansıtan, şanlı şerefli tarihi sanatla birleştirmiş panorama müzemiz var. Oradan çıktığında şehrin yüzü, simgesi kalemiz var. Burada bir yaşam var. Bu yeni meydan bizim Türkiye yüzyılında yeni nesil belediyeciliğin en büyük simgesi olacak.”