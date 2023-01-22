Bodrum’da evinin camına çarpan şahin yavrusunu gören ev sahibi seferber olurken, başka bir bölgede de yetişkin bir şahin yaralı olarak bulunarak tedavi altına alındı.

Bodrum’da evinin camına çarpan şahin yavrusunu gören ev sahibi seferber olurken, başka bir bölgede de yetişkin bir şahin yaralı olarak bulunarak tedavi altına alındı.

Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir evin camına çarparak yaralanan yavru şahin gören ev sahipleri durumu Bodrum Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağlı Petbulance ekibi, şahine ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ekip daha sonra şahin yavrusunu merkeze naklederek tedavi altına aldı. Paraziter toksikasyon şüphesiyle tedavi altına alınan şahin yavrusunun hayati tehlikesinin olmadığı ve gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Yetişkin şahin de tedavi altında

Gümüşlük Mahallesi’nde bir evin bahçesinde de kanadı kırık olarak bulunan yetişkin şahin duyarlı vatandaşların ihbarı ile belediye ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayvanlarının tedavisi tamamlandıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceğini açıkladı.