Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin (GastroAntep) ikinci günü Anadolu Rock’un güçlü temsilcisi Haluk Levent, verdiği konserde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gazi şehirlilerle beraber “Bir Şarkısın Sen/Samanyolu” şarkısını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin (GastroAntep) ikinci günü Anadolu Rock’un güçlü temsilcisi Haluk Levent, verdiği konserde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gazi şehirlilerle beraber “Bir Şarkısın Sen/Samanyolu” şarkısını söyledi.

Gaziantep Mutfağı’nın dünya sahnesine çıktığı GastroAntep Festivali’nin ikinci gününde Festival Park’ta düzenlenen Haluk Levent Konseri’ne Gazi şehirliler adeta akın etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Haluk Levent Elfida, Yollarda Bulurum Seni gibi sevilen şarkılarını vatandaşlarla beraber söyledi.

Sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sıra türküler söyledi

Konser sırasında seyircilerin arasına giren Haluk Levent, kameramanların bulunduğu platformda çıkarak, GastroAntep coşkusunu alanda bulunanlara yaşattı. Konserin devamında Haluk Levent, vefat eden annesinin kendisine türkü söyleme ricasının hikayesini anlatarak, sevilen türküleri seslendirdi.

Ağaca tırmanan gençleri şarkıyla uyardı

Konserde Haluk Levent, kendisini dinlemek için tehlikeli bir şekilde alanda bulunan ağaca çıkan gençleri uyarmak için vatandaşlarla beraber uyarı niteliğinde bir şarkı yazdı. Binlerce Gaziantepli ve Haluk Levent, yeni yazdığı şarkıyı hep beraber söyleyerek gençleri ağaçtan inmek için uyarması eğlenceli anlara sahne oldu.

Haluk Levent, kalabalığa alanı doldurduğu için teşekkür ederek vatandaşlarla “İçimde Ölen Biri Var” şarkısını beraber söyleyerek telefonla alanı kaydetti, bu kaydı sosyal medya hesaplarına paylaşacağının sözünü verdi. Konserin sonunda bütün şehitleri ve Kurtuluş Savaşı’nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını andı.

Haluk Levent Gaziantep’e çok yakışıyor

Konserde sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanatçı Haluk Levent ve ekibine günün anısına baklava ikram etti.

Şahin, Haluk Levent’in Adanalı olmasına değinerek, “Haluk Levent Gaziantep’e çok yakışıyor. Bizde komşuluk hakkı var. Kendisi bizim fahri hemşerimiz. GastroAntep çok özel bir festival. Michelin yıldızlı, ünlü şeflerimiz burada, şehrimizin kardeş şehirleri burada. Ama en güzeli gençler, Gaziantep burada. Bir başkan olarak sizden ‘Genç Gaziantep Mobil Uygulaması’ nı indirmenizi istiyorum. Bütün ücretsiz kültür ve sosyal etkinliklere ulaşabiliyor, 11’inci ve 12’inci sınıflara verdiğimiz eğitim desteklerinden yararlanabiliyorsunuz. Biz sizler için eğitim, bilim, spor ve genç dostu Gaziantep için çalışıyoruz” diye konuştu.