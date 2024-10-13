Mersin’in sağlık sektöründe önemli kurumlarından Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Engin Şahin, sağlık turizminin bölge için kritik bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Çukurova Uluslararası Havalimanı sağlık turizm için büyük önem taşıyor” dedi.

Özel hastanelerin sağlık turizmine yönelik yatırımları, Türkiye’ye talebi de arttırdı. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Hastaneler Derneği Kurucu Üyesi Engin Şahin, Mersin açısından da bu konunun büyük önem taşıdığını söyledi. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleşen Çukurova Uluslararası Havaalanın da Mersin için önemli olduğunu ifade eden Şahin, “Ben başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmi açısından Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Havalimanından yurt dışına direk uçuşlar var. Özellikle Erbil uçuşları bir an önce sağlanmalı. Bu uçuşlar arttığı sürece bölgemizde sağlık turizmi de katlanarak artacaktır. Buda bölgeye çok büyük katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Türkiye’de sağlık turizmi ile elde edilebilecek gelirin artacağının altını çizen Şahin, “Sağlık sektöründe, özel hastanelerin desteklendiği dönemlere ihtiyacımız var. Çünkü özel hastaneler bu ülkenin yatırımı. Bunları daha da arttırarak hedefe ulaşabiliriz” dedi.

Akdeniz Bölgesinin de sağlık turizmi açısından önemli bir noktada olduğunun ifade eden Şahin, şöyle devam etti; "Biz Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi olarak yatırımlarımızı bu yönde yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sağlık turizmi kent ekonomisi açısından da çok önemli olacak. Sağlık turizminde her gelen 1 dolar, Türkiye’nin öz sermayesi. Biz bir şey ithal edip, üretip onu geri satmıyoruz. Burada doktorluğumuzu, emeğimizi Türkiye’ye kazandırıyoruz. Bunun için özellikle özel ve kaliteli hastanelere ihtiyacımız var.”