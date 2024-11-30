Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip’te düzenlenen Zeytin Festivali kapsamında zeytin hasat etkinliğine katıldı.

Bölgenin ve ülkenin aroması, kalitesi ve besin değerleriyle en önemli ürünlerinden biri olan Nizip Zeytini’nin tanınırlığını artırmak için düzenlenen Zeytin Festivali kapsamında etkinlikler sürüyor. Bölgenin önemli bir geçim kaynağı olan zeytinin hasat etkinliği kapsamında çiftçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, zeytin topladı.

Hasat etkinliğinde çiftçilerle sohbet eden Şahin, talepleri dinledi ve üreticilere verilen başta zeytin kasası, gübre ve mazot desteği ile ilgili olumlu dönüşleri aldı. Hasat etkinliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan yer aldı.

“Bize düşen buranın yeşil ekonomisini hayata geçirmek”

Hasat sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, zeytine ve tarıma verilen desteklerin hükümet ve yerel yönetim ortaklığıyla bir ekip işi olduğunu belirterek, “Bereketli hilalin ortasındayız. Bize düşen buranın yeşil ekonomisini hayata geçirmek. Bu döngüsel bir sistem; topraktan başlıyor. Tarımla ilgili daire başkanlığımızı kurduğumuzda toprak analizi yaptık. Dağıttığımız tohumları bu toprağın ruhuna ve yağmur rejimine uygun, kendi ata tohumumuzdan seçince verim artıyor. Çiftçilerin talepleri doğrultusunda destek veriyoruz. Biz Nizip’i seviyoruz. Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili bana göre geç kaldık. Dünya, zeytin ve zeytinyağı üzerinden büyük bir yeşil ekonomi oluşturuyor. Markalaşmada ve tanıtmada geç kaldık. Zeytinimizin aroması yüksek, yağı fazla ve daha kalın. Olağanüstü bir ürün ve yeşil ekonomi. Topraktan sofraya kadar büyük bir ekonomi ve lezzet getiriyor. Zeytin için çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda zeytin kasası ve mazot dağıtımı yaptık. Zeytinde hasat zamanı” dedi.

Özellikle mazot ve gübre desteğiyle zeytinin önemi arttı

Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise zeytinin bereket, bolluk ve huzurun sembolü olduğunu vurgulayarak, “Bu hasatın çiftçilerimizle ve kardeşlerimizle beraber yaşanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve başkanımıza, her zaman çiftçinin yanında olduğu için teşekkür ediyorum. Özellikle mazot ve gübre desteğiyle zeytinin önemi arttı. Zorluklar birlikte aşılır. Yerel yönetim, hükümet ve çiftçimizle bu zorlukları aşıyoruz. Nizip, zeytiniyle hem ürün, hem yağ, hem de sabunuyla büyük bir endüstri” diye konuştu.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Başkan Şahin’e Nizip’te çiftçinin yanında olarak zeytine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.