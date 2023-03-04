Bilsoft Yazılım Finans Müdürü Uğur Şahin, ön muhasebe programlarıyla işletmelerin ve muhasebecilerin işlerini kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Bilsoft Yazılım Finans Müdürü Uğur Şahin, ön muhasebe programlarıyla işletmelerin ve muhasebecilerin işlerini kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Uğur Şahin 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası ile ilgili yaptığı konuşmada meslek mensuplarının ve muhasebe ile uğraşanların muhasebeciler gününü kutladı.

Uğur Şahin, eğitimin önemine dikkat çekerek "Muhasebelerin fonksiyonlarını yerine getirerek muhasebenin amacına ve sonuca ulaşmasını sağlayan kişiler muhasebe mesleğini icra etmektedir. Devletin devamında ve yaşamasında maddi temel yapı taşlarını ören muhasebecilerimiz, üstlendikleri görevle millet ve devlet arasındaki gelir/gider dengesini gözeterek hak, adalet ve hukuk çizgisinde dengeleri sağlamaktadır. Önemli olan muhasebe mesleğini yapanların, muhasebenin görevlerini doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmesidir. Bu mesleği yapabilmek için de muhasebe ve benzeri konularda eğitim almış olmak gerekmektedir” dedi.

Bilsoft Yazılım Finans Müdürü Uğur Şahin, Bilsoft Yazılım olarak ön muhasebe programlarımızla hem işletmelerin hem de muhasebecilerimizin işlerini kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek “Muhasebe tarihinin bugünü anlayıp, geleceğe ışık tutarak aydınlattığı, nice Muhasebeciler Haftası yaşamak en büyük isteğimizdir" ifadelerinde bulundu.