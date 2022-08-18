Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Şahinbey ilçesine bağlı Fırat ve Beybahçe mahallelerine gitti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Şahinbey ilçesine bağlı Fırat ve Beybahçe mahallelerine gitti.

Saha çalışmalarını yerinde görmek, kent sakinlerinin taleplerini ve çözüm üretmek için mahalle ziyaretlerini aksatmayan Başkan Fatma Şahin, teknik ekibiyle Fırat Mahalle Muhtarı Cindi Arslan’la bir araya geldi.

Muhtar Arslan ile mahalleyi gezen Şahin, bölgedeki esnaf ve vatandaşın caddelerdeki hız kesici talebini yerine getireceklerini ifade ederek, yıpranmış asfalt yolların kısa süre içerisinde yenilenip sürücüler için daha konforlu hale getirileceğini belirtti.

Ziyaretler çerçevesinde Başkan Fatma Şahin’in ikinci durağı Beybahçe Mahallesi oldu. Muhtar Zübeyit Özer’le buluşan Başkan Şahin, mahallenin muhtelif yerlerinde bulunan elektrik kablolarının yer altına alınması için ekibine talimat verdi. Şahin, ayrıca bekçi talebinde bulunan muhtar Özer’in isteğini kısa sürede yerine getirmek için ilgili kurumlarla iletişime geçeceklerini söyledi.

Öte yandan teknik ekibiyle mahalledeki boş alanlara sosyal donatılar inşa edilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunan Şahin, zaman zaman sokak aralarında karşılaştığı çocuklarla da muhabbet etmeyi unutmadı.