AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, UNESCO tescilli kilit ustası Hüseyin Özdemir’in ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde ödül almasının kenti gururlandırdığını belirtti.

Şahin, “Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde Karabük’ümüz adına büyük bir gurur yaşadık. Safranbolu’muzun Demirciler Loncasında yarım asırdır Ahilik kültürüne bağlı kalarak geleneksel metal işçiliği ve kapı süsleme sanatını icra eden Hüseyin Şahin Özdemir ustamız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ’Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülünü alarak ilimizin adını bir kez daha onurlandırdı” dedi.

“TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un da teşrif ettiği bu anlamlı törende, kadim kültürümüzün ve eşsiz zanaatlerimizin temsilcisi olan Hüseyin ustamızın başarısı hepimiz için büyük bir mutluluk vesilesi oldu” diyen Özdemir, “Bu vesileyle, Hüseyin ustamız nezdinde ilimizin sanatlarını yaşatan, kültür ve medeniyet mirasımızı geleceğe taşıyan tüm ustalarımıza ve sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyor, her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Karabük’ümüzün değerlerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.