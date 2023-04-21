Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı’nda ve bu ilçelere bağlı bazı köylerde vatandaşlarla bayramlaştı.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen ilçelerde yaralar sarılırken afet sonrası ilk bayramda Başkan Fatma Şahin, depremzedeleri yalnız bırakmadı. Şahin, İslahiye’de prefabrik Bursa Ulu Mescit’te bayram namazı sonrası ile Cuma Namazı çıkışı Nurdağı Fatih Millet Cami’de eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile beraber vatandaşlarla bayramlaştı. Depremler sonrası İslahiye ve Nurdağı’nın hızlı bir şekilde ayağa kalkması için bölgede çalışmaların devam edildiği belirtildi.

5 bin 500 kişiye yuvalama ikram edildi

Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen ilçelerde gazi şehrin Ramazan Bayramı’nda namaz sonrası adetlerinden olan yuvalama için büyük bayram sofraları kurdu. İslahiye ve Nurdağı’nda 2 biner, Şatırhöyük’te ise bin 500 kişi olmak üzere toplamda 5 bin 500 kişilik bayram sofralarını hazırlandı. İlçe merkezlerinde konteyner kentlerde kurulan sofralarda vatandaşlar hep beraber yuvalamalarını yedi, kahvaltılarını yaptı.

Büyükşehir’den çocuklara bayram hediyesi bisiklet

Depremin etkilerinin çocuklar üzerinde azaltılması için ise Büyükşehir Belediyesi, depremzede ilçelerde çocuklara bisiklet dağıtıyor. Toplamda 5 bin bisikletin dağıtılmasının planlandığı çalışmayla çocuklar, bayramın ilk günü doyasıya gezerken ayrıca hazırlanan hediyelerle oyunlar oynuyor.

Başkan Fatma Şahin ve protokol, bayramlaşma programı ile İslahiye ilçesi şehitlik ve deprem şehitliklerine kabir ziyaretinde bulunurken ardından depremzede ilçelerin emniyet müdürlüklerini, jandarma komutanlıklarını, ilçe devlet hastaneleriyle konteyner kentleri de ziyaret edildi.