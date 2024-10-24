Gaziantep’te örnek bir liderlik sergileyen, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Türkiye’nin ilk "Fair Play Annesi" seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Fair Play Annesi" eğitimini tamamlayan kadınlarla bir araya geldi.

Kadın, Aile, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kadın Dostu Gaziantep mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurular üzerine 30 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlerin ilki tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan buluşmada Fair Play Anneleri tanıtım programı izlendi. Eğitimden faydalanan kadınlar, verilen eğitimlerin çocukları üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederek teşekkür etti.

Eğitim sürecinde ise kadınlara öfke kontrolünden mahremiyet eğitimine, çocuklarla doğru iletişimden eşler arasında çatışma çözümüne kadar birçok konuda eğitim verildi. Fair Play annesi olmak, Fair Play ruhu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Güçlü orduyla birlikte güçlü Türkiye’nin en büyük formülü birlik ve beraberlik, kardeşlik ruhu

Başkan Fatma Şahin, yaptığı açılış konuşmasında TUSAŞ’ta yapılan terör saldırısını kınayarak tüm şehitleri andı.

Türkiye’nin en büyük formülünün birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu olduğunu belirten Başkan Şahin, “Bugün önemli bir çalışma için bir aradayız ama bir taraftan da canımız çok yanıyor, yüreğimiz çok yanıyor. Adını peygamber ocağından alan Mehmetçiklerimizin daha güçlü yola devam etmesi için TUSAŞ’ın daha da büyümesi, onlara inat daha güçlü mühendisler yetiştirmemiz lazım, daha büyük savunma sanayisi altyapısı oluşturmamız lazım. Daha kuvvetli İHA ve SİHA’lar oluşturmamız lazım. Birileri bundan rahatsız oluyor ve biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Güçlü orduyla birlikte güçlü Türkiye’nin en büyük formülü birlik ve beraberlik, kardeşlik ruhu. Ana yüreğinin çoğalması, anaların bu yürek çağırısıyla kümeleşmesi, odaklanması” dedi.

“Annelerimizin bu eğitimin içinde olması çok kıymetli”

Anne yüreğini çoğaltmak ve odaklamak, bu bakış açısını bütün dünyaya yaymak, yönetimlere getirmek zorunda olduklarını belirterek Fair Play’in önemine vurgu yapan Şahin, “Doğruluk ve dürüstlük adına anne yüreği en büyük ilaç. Oraya girdiğin zaman o sana pusula, kutup yıldızı, doğruyu gösteriyor. Kendi evlatları için bütün anneler için önemli. Herkesin kendi evladı için istediğini bütün dünya çocukları için istemek ve bunun gereğini yapmak için buradayız. Sayılarınızın çoğalması, elbette bu dünyaya adaletin, doğruluğun, iyiliğin büyümesini sağlamamız lazım. Sevgi tohumları insanları bu kavgadan uzaklaştırmamız lazım. Kavgaya karşı elimizdeki sevgi ve iyilik tohumunu güçlendirmemiz, kavgaya kavgayla değil, iyilik ve güzellikle karşılık vermek, bunu büyütmek gerekiyor. Annelerimizin bu eğitimin içinde olması çok kıymetli. Eğitim çok önemli. Kendimizi ne kadar iyi eğitirsek, çocuklarımızın bakışı ona göre değişiyor. Bilemediklerimiz yanlışları büyütüyor. Bunlardan vazgeçip, doğruları öğrenmek ve uygulamak zorundayız” diye konuştu.

Eğitimini tamamlayan kadınlar, Fair Play ruhunu anlamak ve yaymak amacıyla Konya’da yer alan Fair Play müzesi ve şehrin tarihi, kültürel eserlerini ziyarette bulunmak için yola çıktı.