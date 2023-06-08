Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulu yıl sonu gecesi ve mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Yıl sonu gecesi ve mezuniyet töreninde anaokulu öğrencileri yıl boyunca hazırlandıkları birbirinden güzel gösterileri sergiledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Okul Müdürü Selin Ünlü “Okul öncesi eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz okulumuzdan mezun oluyorlar. Okulumuzda birçok beceri kazandılar. Onları kendi çocukları gibi yetiştiren öğretmenlerimize ve bizlere en kıymetli varlıkları çocuklarını emanet eden tüm velilerimize, okulumuza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Aksu Belediye Başkanımız Halil Şahin, hayırsever işadamı Harun Şahin Kırbıyık’a, mezuniyet törenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

2021 yılında hizmete açılarak eğitim vermeye başlayan Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulu’ nun ikinci mezunlarını verdiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Celil Gökçen törende yaptığı konuşmada ” Mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. Gösterilerin ardından cübbelerini giyen öğrenciler diplomalarını alarak kep fırlatma heyecanını yaşadılar. Mezuniyet töreni çiçek ve plaket takdiminin ardından sona erdi.