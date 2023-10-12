Gençlik Girişim ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Satıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda yapılan görüşmede gençlere yönelik yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca dernek olarak dijital dünyayı Gazi şehirli gençlerle buluşturmak için hazırlanacak yeni çalışmalar hakkında konuşuldu.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gençlerimizin her zaman arkasındayız. Gençlik için yapılan her organizasyonda destek verebiliriz” ifadelerini kullandı.

Derneğin ilerleyen haftalarda organizasyonlarına başlayacağını aktaran Başkan Mehmet Satıcı ise ziyarette gençler için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.