Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazikonut çalışmalarını inceleme sonrası “Tek amacımız ev sayısını çoğaltarak orta gelir ve alt gelir grubunun daha kolay ev almasını sağlamak” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazikonut çalışmalarını inceleme sonrası “Tek amacımız ev sayısını çoğaltarak orta gelir ve alt gelir grubunun daha kolay ev almasını sağlamak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’in konut ihtiyacını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Gazikonut tarafından devreye alınan 14 Bin Konut Projesi’nin Kuzeyşehir ve Güneyşehir’de 887 evi kapsayan ilk etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Gazikonut’un ilk etap çalışmalarında Kuzeyşehir’de 52 bin 500 metrekare inşaat alanında yürütülen çalışmalarda toplamda 387 konut yapılacak. 3+1 konut türünden 227, 2+1 konut türünden 160 adet yapılacak projede inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

500 konutu kapsayan ve 72 bin metrekare inşaat alanında yapımın sürdüğü Güneyşehir ilk etap çalışmalarında, 3+1 konut türünden 236, 2+1 konut türünden 264 adet yapılacak. Bölgedeki çalışmalar ise Gazikonut tarafından aralıksız devam ettiriliyor.

Kurumumuza büyük bir güven var

Çalışmalardaki son durum hakkında teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Şahin ve Vali Gül, projelerin son durumlarını görmek için Güneyşehir ve Kuzeyşehir’deki şantiye alanlarını gezdi.

Gazikonut Kuzeyşehir birinci etap şantiyesindeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, büyüyen şehirlerin en temel konusunun konut ihtiyacı olduğunu, Gazikonut ile sorunun çözülmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şahin, konut sorunu için kendi modellerini üretmeye başladıklarını aktararak, “Bugün Gazikonut dediğimiz model, bu yeni çeşitlendirme modeli. Kendi şirketimiz üzerinde çalışıyoruz ve bizim avantajımız arsa. Arsa ile zaten yüzde 30 maliyetler aşağı düşüyor, çok hızlanmamıza vesile oluyor. Kurumumuza büyük bir güven var. Hızlı bir şekilde bunu tamamlamak istiyoruz. Doğru finansal modelle çok hızlı bir şekilde halkımızı evine kavuşturmak istiyoruz. En zor şartlarda dünya da çivi çakılmazken, kimse önünü göremezken Gaziantep’in şantiyeye dönüşmesinde duyulan büyük güveni gösteriyor. Hükümetimize, bakanlıklarımıza, vekillerimize, burada valimizin koordinasyonunda başlayan işi bitirme kararına büyük bir güven var” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücretli işçimizin kira öder gibi ev sahibi olacağı modelleri arttırmamız gerekiyor”

Şahin, Gazi şehrin 250 bin çalışanıyla bir işçi şehri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Arz talebi dengelediği zaman bunun üzerinden asgari ücretli bir işçimizin kira öder gibi ev sahibi olacağı modelleri artırmamız gerekiyor. İşte o yüzden bunun için buradayız. ‘Daha fazla ne yapabiliriz?’, ‘Daha fazla nasıl çalışabiliriz’, ‘TOKİ ile ortak nasıl üretebiliriz?’ ‘Finansal modelini nasıl yıllara yayarak bir işçinin ödeyeceği hale dönüştürebiliriz?’ sorularının yanıtlarını yapmaya çalışıyoruz bütün derdimiz bu.”

“Arsa üzerinden kimsenin rant sağlamasına müsaade edemeyiz”

Gazikonut’un çalışma modellerine değinen Şahin, “Burada da polislerimiz, öğretmenlerimiz, mali müşavirlerimiz, bütün sektör temsilcilerimiz için büyük bir talebe dönüşmüş durumda. Arsalarımızı onlara veriyoruz. Kooperatif kurup geliyorlar. Geldikleri zaman ihaleye çıkıyoruz o şartlara uygun hemen onlara teslim ediyoruz. Tek şartımız 3 yıl içinde evi bitirmek. Arsa spekülatörlerine izin veremeyiz. Arsa üzerinden kimsenin rant sağlamasına müsaade edemeyiz” ifadelerini kullandı.

“Konut meselesi memleketin en önemli meselesi”

Başkan Fatma Şahin, çalışmaları çok yönlü değerlendirdikleri ve projelendirdiklerine değinerek, “Tek amacımız ev sayısını çoğaltarak orta gelir ve alt gelir grubunun daha kolay ev almasını sağlamak ve ‘Daha fazla nasıl model üretebiliriz?’ diyerek hasılat paylaşımından kat karşılığına kadar her türlü seçeneği masamızda. Bütün teknik arkadaşlarımızda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Konut meselesi memleketin en önemli meselesi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bütün ekibimizle bu sorunu daha güçlü çözecek model içinde halkımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hedef kitle dar gelirliler ve orta gelirliler”

Vali Davut Gül ise TOKİ’nin yaptığı çalışmalarına değinerek, “Gaziantep’te Toplu Konut İdaresi toplamda 20 yılda 21 bin konut yaptı. Şu an inşaatı devam eden 5 bin konut var. Bakan Murat Kurum geldiğinde 15 bin ilave konut yapılacağını müjdeledi. Bu şu anlama geliyor: 20 yılda 21 bin konut yapıldı. Devam eden 5 bin ve yeni yapılacak 15 binle birlikte aslında 20 yılda yapılmış konut, 2-3 yılda yapılmış olacak. Büyükşehir Belediyemiz de 14 bin konut yapıyor. Hedef kitle kim? Hedef kitle dar gelirliler ve orta gelirliler. Yani piyasa şartlarında konut alamayacaklara Büyükşehir Belediyemizin ve TOKİ’nin farklı modelleriyle konut alma imkanı sağlanacak. Gaziantep’in konut sorunu çözülmeden hiçbir şeyi çözemeyiz. Ama görülüyor ki konutta da bu günümüz dünden daha iyi yarınımız da bugünden daha iyi olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey ise Gazikonut’un yürüttüğü çalışmalarda ilerlemenin hızla kaydedildiğini teslim için düşünülen tarihten önce bitirilmesinin planlandığını aktardı.