Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi ile 81 ilde 250 bin sosyal konutun Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yapılacak bölümü için gerçekleştirilen kura çekiminde kentsel dönüşüm projelerini anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi ile 81 ilde 250 bin sosyal konutun Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yapılacak bölümü için gerçekleştirilen kura çekiminde kentsel dönüşüm projelerini anlattı.

Şehitkamil’in iki gün süren 4 bin konut kura çekimine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz katıldı.

"Şartlar değişse bile vazifemiz hep aynı"

Konuşmasına, Karkamış’taki şehitleri anarak başlayan Başkan Fatma Şahin konut projesi hakkında, “Burada bir takım çalışmamız var. Şartlar değişse bile vazifemiz hep aynı. Bu şehrin belediye başkanı olarak, Şehitkamil’in ruhunu yaşatacak şekilde çok güçlü çalışmalar yaptık. Bu memleketin konut meselesine dair sorunları çözmemiz lazım diyerek yola çıktık.” ifadelerini kullanarak kentsel dönüşüm projelerinden bahsetti.

"Her şeyin başı planlamadır"

Gaziantep’te özellikle eski mahallelerde konut stoğunun gri bir yapılaşma ortaya koyduğunu, bir ağaç dikecek bile yer bulunmadığını anlatan Şahin, yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yaptığı sunumda, “Yıkarak Güzelleştirme, Kentsel Dönüşüm, Deprem Master Planı, Hava Kirliliği, Beylerbeyi Toplu Konut, Tamamlanan Konut Projeleri, Kentsel Tasarımı Yapılmış Kimlikli Şehir, Kuzeyşehir’de İnşaatı Devam Eden Konutlar, Güneyşehir’de İnşaatı Devam Eden Konutlar, Göllüce Kentsel Dönüşüm Projesi, Aydınlar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, BÜSEM, Gaziantep Et Hali ve Et Borsası, Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma, Gaziantep Sanat Merkezi, Sabunhan Restorasyon Çalışması, İnönü Cephe Yenileme, Hışvahan Restorasyon Çalışması” projelerini anlattı.

Şahin, Kuzeyşehir’de çalışmaların etap etap yürütüldüğünü dile getirerek, “Bir çocuk, bir anne, bir genç, merkezde ne bulmak istiyorsa orada da bulacak. Sporuyla, yeşiliyle, teknik gezinin ardından Kuzeyşehir’in ihtiyacı olan Millet Bahçesi’ni planlayacağız” dedi.

"Üreten ve gelişen bir Gaziantep için bu bize yetmiyor"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Gaziantep’in Türkiye’de nüfusuna göre en fazla konut yapılan şehirler sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Tabi üreten ve gelişen bir Gaziantep için bu bize yetmiyor. Bunu daha ileriye götürmek adına büyükşehir belediyemiz de, ilçe belediyelerimiz de bizler de taşın altına elimizi koyduk konut yapmaya devam ediyoruz. Amacımız, insanlarımızın daha nitelikli, sağlıklı alanlarda yaşaması. Eğer planlı yapılaşmış bir şehirde yaşıyorsak sağlık meselesini, ulaşım meselesini, güvenlik meselesini, eğitim meselesini çözmüş olacağız.”

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri tarafından Şehitkamil ilçesinin ikinci gün kuraları çekildi.