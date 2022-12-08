Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde, Ceyda Düvenci’nin sunumuyla gerçekleşen “Dünya Engelliler Farkındalık Günü” programına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde, Ceyda Düvenci’nin sunumuyla gerçekleşen “Dünya Engelliler Farkındalık Günü” programına katıldı.

Şahin, GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi (EYM) tarafından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde, engelli ve engelli olmayanların bir arada yaşama kültürünü artırmak amacıyla düzenlenen programın açılışında, engellilerin evde kalmak zorunda kaldığı, tedavi imkanlarının çok kısıtlı olduğu bir dönemde “Önce insan” diyerek yola çıktıklarını ve engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını söyledi. Engelli tanımını değiştirdiklerini ifade eden Başkan Şahin, kendisinin engelli bir babanın çocuğu olduğunu, okumak ve önündeki engelleri kaldırmak için çok mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Evimizdeki sevgi ortamı en büyük gücümüz oldu. Engel elde ayakta, gözde, kulakta değildir. Engel yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir. Doğan her insan eşrefi mahlukat olarak doğmuştur. Yaradılışın en üstünüdür. Şimdi böyleyiz bir dakika sonra ne olacağın hiçbir garantisi yok. Hukuk devletinde engellilerin önündeki bütün engeller kaldırılacaktır. Siz bana çok şey öğrettiniz. Engelliden öğretmen de, vali de, belediye başkanı da olur. Engelliden insanı yaşatan, insanı merkeze alan her şey olur. O yüzden önümüzdeki bütün engelleri kaldırıyoruz. Farklılığınız var ama hiçbir eksiğiniz yok.”

Sağlık Hizmetleri ve Engeller Daire Başkanı Serdar Tolay ise, yaşama hakkının en temel hak olduğunu belirterek, “Bu en temel hakkın en iyisi için geçerli olduğu bir gerçek. Herkes için geçerli olan adalet önünde herkes eşit olarak nitelendiriliyor. Ama şu bilinmeli ki herkesin en az bir engeli var. Engel yeter ki zihinlerde kalplerde olmasın” dile konuştu.

Tolay eğitimde, sporda sanatta kime fırsat verilirse onların mutlaka bu işi başaracağını vurgulayarak “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ilklerin ve önemli işlerin öncülüğünü yapmış bir belediyedir. Hizmetini bu anlamda vermektedir. Örneğin, Engelsiz Yaşam Merkezi bir ilktir. Moral evi, ortez protez atölyesi bir ilktir. Diğer yönden GBB Hastanesi bir ilktir. Bunun gibi birçok ilklere imza atmış bir belediyeyiz” dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok ise, programda protokol gereği olarak değil aynı zamanda geçirdiği trafik kazası sonrası engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıları birebir yaşadığını dile getirerek “Dünyada kavramlar değişiyor. Bunlardan bir tanesi de çağdaş kentçilik veya çağdaş belediyecilik artık şöyle tanımlanıyor. Bir engellinin sabah hiç kimsenin yardımını almadan sabah evinden çıkıp işine gidebilmesi. İşini ve ihtiyaçlarını tek başına giderebilmesi ve tekrar yardım almadan tekrar evine dönebilmesi. Bunun için sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür borçluyuz.” diye konuştu.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak da, engelli olmanın sadece fiziksel ve zihinsel olmadığını, kişi çevresine sevgi, saygı ve yardımlaşma duygusuyla yaklaşmıyorsa hem kendisi hem de toplum için bir engelli olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Dünya Engelliler Farkındalık Günü Etkinliği çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Gaziantep’teki üniversitelerin proje ve iş birlikleri sunumları gerçekleştirildi.

Sunumların ardından, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Değer Koleji’nden işitme engelli öğrencilerin oluşturduğu “Ay Işığı Çocuk Bale Grubu” sahne aldı. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Hamdi Hikmet Geçin ve müzikal gelişimine tanıklık ettiği otizmli Caner Serin’in piyano resitali dinleyenleri adeta mest etti.

Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin “Yıldızların Geçidi” şovlarıyla öğrenciler Şevval Sam, Bergen, Ceylan, Bülent Ersoy, Elif Buse Doğan, Müslüm Gürses ve Aşık Veysel gibi sanatçıları taklit ederek, izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

EYM öğrencilerinin başarı hikayelerinin yanı sıra ortez-protez uygulamalarının iyi örnekleri olan milli yüzücü Ceren Özçelik, Özlem Kahraman, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları judo üçüncüsü Zehra Özbey’in hikayelerine yer verildi.

EYM’de enstrüman eğitmeni olan görme engelli Oğuz Oduncu’nun yıllar öncesinde göz tedavisi ameliyatına destek olan ve Oğuz’un hayatına dokunan kişinin kendisi olduğunu öğrenen Başkan Fatma Şahin ise göz yaşlarına engel olamadı.

Öte yandan program sonunda Başkan Şahin, Ceyda Düvenci’ye katkılarından dolayı plaket takdim etti.