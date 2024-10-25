Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, ecdadın zafer ve başarılarından bahsederken, TÜSAŞ saldırılarına ve dünyada yaşanan zulümlere de geniş şekilde yer verdi. Mesajında herkesin derin bir hüzün yaşadığını belirten Başkan Şahin, şehitler yurdu ve gaziler yurdunun evlatları olarak bu acıyı en derinden hissettiklerini söyledi. Şahin mesajında, "6 bin 317 şehit vermiş, gazi olmuş, bağımsızlık uğruna nice fedakarlıklar yapmış bir milletin torunlarıyız. 100 yıl önce ’Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek bağımsızlık mücadelesi veren ecdadın torunları olarak bugün de aynı inançla ayaktayız. Bu topraklar için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nda belirttiği gibi, "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda." Şehitlerimiz bu toprakları vatan kılmış, bize de onların izinde yürümek düşmüştür. Vatan için, millet için, bayrak için canlarını veren kahramanlarımızın hatırasını her zaman yaşatacağız. TÜSAŞ’ta kaybettiğimiz şehitlerimiz ve vatan için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızın bize bıraktığı bu kutsal emanetin bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

"Cumhuriyetimizin temelleri, milletimizin fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla atılmıştır"

Şahin, "Cumhuriyetimizin temelleri, milletimizin fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla atılmıştır. Bu topraklar, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesidir. Bir asır önce, "İman varsa imkan vardır" diyerek zafere ulaşan ecdadımızın izinden gidiyoruz. Bugün, bu büyük fedakarlıkların meyvesi olan Cumhuriyetimizi daha ileri taşımak, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışmaya devam etmek hepimizin görevidir. TÜSAŞ’ta meydana gelen hain saldırı, savunma sanayimizin güçlenmesinden rahatsız olanların bir girişimidir. Adını peygamber ocağından alan Mehmetçiklerimizin daha güçlü yola devam etmesi için TÜSAŞ’ın daha da büyümesi, onlara inat daha güçlü mühendisler yetiştirmemiz ve daha büyük savunma sanayisi altyapısı oluşturmamız gerekiyor. Daha kuvvetli İHA ve SİHA’lar geliştirmemiz şart. Birileri bu gelişmelerden rahatsız oluyor, ama biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Güçlü bir orduyla birlikte güçlü bir Türkiye’nin en büyük formülü, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olmasıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana bağımsızlık ve özgürlük için verilen mücadele, bugün de savunma sanayisindeki devam etmektedir. TÜSAŞ’ta çalışan mühendislerimiz ve uzmanlarımız, geleceğin savunma teknolojilerini geliştirmek için gece gündüz çalışıyorlar. Onların çabaları, Türkiye’nin gücüne güç katıyor. Bu tür saldırılar, bizi yolumuzdan döndüremez. Savunma sanayimizi daha da güçlendirmek, milletimizin bekası için vazgeçilmezdir. Cumhuriyetimizin 101. yılında, milletimizin en büyük gücü olan birlik ve beraberlik ruhunu daha da pekiştirmek zorundayız. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir orduyla ayakta kalır. Ana yüreğinin çoğalması, anaların bu yürek çağrısıyla birleşmesi ve odaklanması, ülkemizi daha da güçlü kılacak. Annelerimizin bu güçlü yürekleri, Türkiye’nin geleceğini inşa eden en önemli unsurlardan biridir. Onların çağrısı, milletimizi bir araya getiren en büyük güçtür. Birlik ve beraberlik, kardeşlik ruhuyla Türkiye’yi daha ileriye taşımak hepimizin sorumluluğudur. Anne yüreği ile dünyaya bakmış olsak, ne Aylan bebekler Ege Denizi’nde kıyısında ölecek, ne de Gazze’deki çocuklar anasından babasından ayrılacak. Mazlum coğrafyalardaki çocukların acısını yüreğimizde hissediyoruz ve dünya, bu acılara sessiz kalmamalıdır. Bugün, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, TÜSAŞ’ta şehit düşen kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Onların aziz hatıraları, geleceğe olan inancımızı daha da kuvvetlendirecek. Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyacak ve onların izinde, daha güçlü yarınlar inşa edeceğiz. Bu vesileyle, bugüne kadar vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağına olan inancımızı bir kez daha vurguluyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.