Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ üncü kuruluş yıldönümüdür. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır” sözlerini vurguladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olduğunu belirten Başkan Şahin, “Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir” ifadelerini kullanarak mesajına şöyle devam etti:

“Ülkemiz, ezelden ebede, bu Cumhuriyeti zedeleyebileceği gafletinde olanlarla karşılaşacak fakat, yanıtını hem devletimizin heybetinden hem de milletimizin gücünden alacaktır. ‘Tek bayrak, tek millet, tek devlet’ anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığıyla ilelebet devam edecektir. Bizler; 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal’in veciz bir şekilde ifade ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve savunmak zorundayız. Bu yolda yürürken milli değerlerimizden ödün vermemek, bu değerleri yarınlara teslim etmekle görevliyiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgedeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların ve soydaşların da umut kaynağı oldu olmaya da devam edecektir. Karakteri bağımsızlık olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Bu sebeple, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için; milli değerlerle bilimin üstünlüğünü benimsemek, tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhuriyeti en büyük eseri olarak değerlendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canını siper eden bütün şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Türk milletinin 100’üncü yıl Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."