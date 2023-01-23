Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarıyıl tatiline giren çocuklarla, GASMEK Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarıyıl tatiline giren çocuklarla, GASMEK Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi.

Ziyarette, 23 Ocak-3 Şubat Yarıyıl Etkinlik Takvimi çerçevesinde 5 ila 12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen çeşitli atölye etkinliklerini yerinde gören Başkan Fatma Şahin masal atölyesinde çocuklarla hikaye dinleyerek, şarkı söyledi. Çocuklar için hafta içi hazırlanan atölye çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Şahin, daha sonra çocuklara ara tatilin ilk gününde hangi atölyelerden keyif aldıklarını sorup, onlarla sohbet etti.

Ziyaretin devamında resim atölyesinde Vincent Van Gogh’un yağlı boya tablosu olan “Yıldızlı Gece” eserini resmetmeye çalışan çocukların çalışmalarını izleyen Başkan Şahin, daha sonra teknoloji, mozaik, drama ve ebru atölyelerini gezdi.

Ziyarette Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra GBB Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy ile Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay da bulundu.