AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla tutuklanması sonrası CHP’nin miting çağrısına uymayıp, katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için “Kendilerine milliyetçi seçmeni kandırmak vazifesi verilen birkaç CHP belediyesi haricindekiler, terör soruşturmasını itibarsızlaştırmak için işaret edilen yere koşturmuşlardır” yorumunda bulundu.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir halk buluşması gerçekleştirdi.

Gözlerin çevrildiği buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

Başkan Şahin, partisinin her hafta gerçekleştirilen olağan basın toplantısında konuştu. Başkan Köksal’ın mitinge katılamamasını değerlendiren Başkan Şahin şunları söyledi:

“Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken, terör örgütünün mensupları Esenyurt’u kasıp kavururken kent uzlaşması formülüyle terör örgütüne terk edilmiştir. Terör örgütü mensuplarıyla görüşme yoğunluğu ve sayısı Kandil baronlarını bile kıskandıran başkanı hakkında yürütülen soruşturma aleyhine bir kampanya başlatılması manidardır. Kent uzlaşısı ile aslında terör ve terör örgütü ile bir uzlaşma ve paylaşma iradesinin kastedildiği ortaya çıkmıştır. Kendilerine milliyetçi seçmeni kandırmak vazifesi verilen birkaç CHP belediyesi haricindekiler, terör soruşturmasını itibarsızlaştırmak için işaret edilen yere koşturmuşlardır. Belediyecilik, sadece belediyeciliktir.”

Öte yandan, Başkan Köksal ise mitinge katılmamasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.