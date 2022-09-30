Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna savaşında denge politikası izlediğini, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri gibi Amerika’nın gazına gelerek gazsız kalmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna savaşında denge politikası izlediğini, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri gibi Amerika’nın gazına gelerek gazsız kalmadığını söyledi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin faydalarını görmeye ve yaşamaya başladıklarını, bu yeni sistemle Türkiye’ye siyasi istikrar geldiğini belirtti. Sürekli vatandaşlarla anket yapıldığını belirten Şahin, “Özellikle son günlerde ekonomik ve enflasyon vatandaşımızın en çok rahatsız olduğu ve sıkıntı duyduğu konular. Tabi bu sadece bizim ülkemize özgü bir sorun değil zaman zaman dünya bir takım ekonomik krizler geçirmiştir. Son 4 yıldır dünya öncelikle korona kaynaklı bir kriz yaşadı. Tam bunu atlattık derken bu sefer de bize yakın bir bölgede Ukrayna-Rusya Savaşı başladı. Böyle olunca bu da ekonomilerin üzerine ciddi yükler getirdi. Halkımız böyle bir sorun yaşarken AK Parti iktidarı kenara çekilip oturmadı. Acaba bu sorunları nasıl hafifletebiliriz diye vatandaşımızın yaşadığı bu sıkıntıları nasıl çözeriz diye düşündü” dedi.

Ukrayna- Rusya Savaşı’nın tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilediğini ifade eden Şahin, “Önce enerji krizine sonra da gıda krizine yol açtı. Tüm dünyada olduğu gibi bizi de çok ciddi bir şekilde etkiledi. Vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de doğalgaz ve elektrik faturalarının yüksekliğidir. Savaş nedeniyle doğalgaz fiyatları 17 kat arttı” diye konuştu. Kış ayında Avrupa’nın enerji konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını aktaran Şahin, Avrupa’nın doğalgazdan mahrum kaldığını, Rusya’ya ambargo uyguladıkları için doğalgazlarının kesildiğini söyledi.

“Avrupa ülkeleri gibi Amerika’nın gazına gelerek gazsız kalmadık”

Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya savaşında denge politikası izlediğini kaydeden Şahin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kışı rahat geçireceğiz, dedi. Çünkü biz Avrupa ülkeleri gibi Amerika’nın gazına gelerek gazsız kalmadık ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bir denge politikası takip etti” ifadelerini kullandı.

“Bu 6’lı masayı teşkil eden partiler iktidarda olsaydı Avrupa’nın yaşadığı sıkıntıları aynen yaşıyor olacaktık”

Rusya ve Ukrayna Savaşı üzerinden muhalefete de yüklenen Şahin, şunları söyledi: “Şimdi örnek teşkil etsin diye söylüyorum. Bu 6’lı masayı teşkil eden partiler iktidarda olsaydı Avrupa’nın yaşadığı sıkıntıları aynen yaşıyor olacaktık. Çünkü savaş çıktıktan sona Kılıçdaroğlu, ’Rusya’ya ambargo uygulayalım, NATO ile birlikte hareket edelim’ dedi. Sayın Akşener de aynısını söyledi. Amerika ile birlikte hareket edelim. Hatta Rusya’dan almış olduğumuz S-400’leri iade edelim, dedi. Hatta Akkuyu’daki Nükleer Santrali durduralım, dedi. Yani Rusya ile Köprüler atalım. Eğer iktidarda onlar olsaydı ve bunu yapıyor olsaydı şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin yaşadığı sorunun daha büyüğünü biz yaşıyor olacaktık. Peki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Biz Ukrayna’ya da Rusya’ya da sırtımızı dönemeyiz. Ukrayna da Rusya da bizim komşularımızdır, dedi.”

“Erdoğan savaşın içinden barış çıkarmaya çalışan bir liderdir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’nın yaptığı bir takım yanlışları Putin’in yüzüne söylediğini hatırlatan Şahin, “Ukrayna’ya saldırılarak yanlış yaptın, hata yaptın, dedi. Şimdi 4 bölgede referandum yaparak Rusya’ya bağlama kararını açıkladı Putin. Biz hemen açıklama yapıp bu kararı kabul etmiyoruz, dedik. Bunu söylüyoruz ama dik duruş sözünün arkasındaki duruş, dobra dobra olmak bugün artık dünyada en çok prim yapan, takdir toplayan karakter olduk. Bugün hem Zelenski ile hem de Putin ile konuşabilen başka bir lider var mı? Yok. Cumhurbaşkanımız dünyanın böyle içinden geçtiği kritik bir dönemde savaşın içinden barış çıkarmaya çalışan bir liderdir. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için Allah’a hamd ediyoruz” şeklinde konuştu.

“20 yılı aşkın bir sürenin oluşturduğu tecrübeyle bu icraatlarını gerçekleştiriyor”

“Kriz dönemlerinde ülkelerin başında güçlü liderlerin olması lazım” diyen Şahin, şu ifadelere yer verdi: “Şuanda Avrupa ülkelerinde böyle bir lider olmadığı için sorun yaşanıyor. Eskiden Merkel vardı, siyaseti bıraktı. Şuanda onun yerine gelen başbakanın bir şeyden anladığı yok. Dünyayı da tanımıyor. Avrupa Birliği’ndeki ülkeleri de tanımıyor. Bir sorun çözme kabiliyeti yok. Bir de Macron var onun da işi gücü Recep Tayyip Erdoğan’ı kıskanmak ve sözlerine yansıtmak. İşte bu dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan hem Türkiye, hem dünya için gereklidir. Bunu onunla uzun yıllar siyaset yapmış bir kardeş olarak söylemiyorum bir vatandaş olarak söylüyorum. Çünkü bu tür liderler kolay yetişmiyor. Recep Tayyip Erdoğan 20 yılı aşkın bir sürenin oluşturduğu tecrübeyle bu icraatlarını gerçekleştiriyor. Dünyada tanımadığı lider yok. Görev başında liderlerin en tecrübelisi kim diye sorarsanız, ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan gelecektir.”

AK Parti hükümetlerinin 20 yıllık iktidarında Türkiye’ye önemli hizmetler yaptığını anlatan Şahin, "İktidara gelmek için 6’lı masa oluşturmuş muhalefet partileri ne yapıyor? ’Ekonomi bitmiş, hazine sıfırı tüketmiş’ söyledikleri bu. İflas etmiş olan bir ülke vatandaşlardan olan alacağının 300 milyar lirasına yakınını almaktan vazgeçer mi? Asgari ücreti bir yılda yüzde 94 artırabilir mi? Sosyal yardımları 15 milyar liradan 40 milyar liraya çıkarabilir mi? Vatandaşın doğal gaz faturalarının yüzde 80’ini karşılayabilir mi? 6’lı masa ikide bir bir araya gelip yemek yiyorlar. Sonrasında bir bildiri yayınlıyorlar. Bunu 6 defa yaptılar. Yedincisini pazar günü yapacaklar. Bu 6’lı ittifak Allah muhafaza bir savaş çıksa bu savaşla ilgili bir bildiri açıklayana kadar savaş biter. Bunlardan bir şey olmaz. Şimdi seçilecek bir aday arıyorlar. Meral hanım ikide bir diyor ki ’seçilecek aday arıyoruz.’ Meral Hanım Karabük’ten sesleniyorum. Ben size seçilecek bir aday söyleyeyim mi? Recep Tayyip Erdoğan’dır. Başka arayışlarınız beyhudedir" dedi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin’in yanı sıra AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Disiplin Kurulu Başkanı Orhan Buyurman, UID MKYK üyesi Dursun Döngel, belediye başkanları ve parti mensupları katıldı.