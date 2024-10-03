Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni (TEKNOFEST) ziyaret etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı’nda düzenlenen festival, yoğun ilgi gördü.

Adana’da düzenlenen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivalinde Başkan Fatma Şahin, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına katılacak gençlerin atölye ihtiyaçlarını karşılayan Teknogaraj Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde yapılan yerli teknolojilerin sergilendiği standı ziyaret etti. Stantta öğrencilerle bir araya gelen Şahin, yerli teknolojiler ve festival hakkında sohbet etti.

Kentte ilk kez organize edilen festival, ileri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcının ilgi odağı haline geldi.

Ayrıca, zengin içeriğiyle odak noktası olan TEKNOFEST’te, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, ileri teknolojiyle üretilen protez ve ortezlerle engelsiz yaşamı destekleyen Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’nin standında misafirlere merkez hakkında bilgilendirme yapılıyor.