Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni takvim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni takvim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, “Bir yılı daha geride bırakırken, insanlık ve milletimiz için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir yıl olması temennisiyle 2025’e girmenin hazırlıklarını yapıyoruz” dedi.

2024 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Şahin, “Geçen yılın birçok açıdan olumlu geçtiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda ilimizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olduk. Kentin ulvi hedeflerine ulaşması, modern ve yaşanılabilir bir şehir olması yolunda hizmet ve yatırımlarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz, Gazi şehrimizi her kulvarda hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şahin, “Her fırsatta vatandaşlarımızla hasbihal etmenin, hasret gidermenin gayreti içinde olduk. Onların istekleri ve ihtiyaçları üzerine birçok çalışma başlattık. Şehrimizin çehresini değiştiren kentsel dönüşüm alanları, parklar, meydanlar, otoparklar, müzeler, köprülü kavşaklar, millet bahçeleri, spor merkezleri, sosyal tesisler değerli vatandaşlarımızın hizmetine alındı. Şehrimizin gücüne ve potansiyeline yakışır yeni projelerimizi hayata geçirdik. Bu yıl, depremde ampute olan, sadece şehrimiz değil bölgedeki bütün vatandaşlara hizmet veren, umut ışığı olan, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’ni kurduk. Bu merkezimizle birçok vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz. Emeklilerimiz için, emekli kart uygulamasını hayata geçirdik. Şehirde kıymetlilerimiz, başımızın tacı büyüklerimiz için indirim noktaları oluşturduk. Ayrıca, Gaziantep’in ulaşım sistemine yenilik getiren GaziRay Projesi’ni hizmete açtık. Çiftçilerimize sağladığımız mazot, gübre ve tohum destekleriyle tarımsal üretimi artırdık. Köprülü kavşaklar ve yeni yollarla şehir içi trafiğini rahatlattık. Yeni spor merkezleri ve sosyal tesislerle vatandaşlarımızın sosyal yaşamını destekledik. Su tasarrufu ve altyapı güçlendirme projeleriyle şehrimizin geleceğini güvence altına aldık. Yeşil Gaziantep hedefiyle, fidan ve fide destekleriyle şehrimizin çevresel değerlerini artırdık. Sokak hayvanları için kurulan rehabilitasyon merkezinde, tedavi, barınma ve sahiplendirme çalışmalarını başarıyla yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu azim ve kararlılıkla gece gündüz çalışacağız”

2024’te yaptığı projeler ile ilgili konuşan Şahin, “Tüm bu çalışmaların yanında, daha birçok projeyle vatandaşlarımızın hayatına dokunmayı ve onların yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. İnsan odaklı belediyecilik anlayışımızla sosyal, çevresel ve ekonomik anlamda şehrimizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Kurduğumuz Merkez Katı Atık Entegre Tesisi ile günlük bin 800 ton çöpü işleyerek hem elektrik üretiyoruz hem de ortaya çıkan ısıyı verimli bir şekilde kullanıyoruz. Bu tesiste, ’Mekanik Biyolojik Ayrıştırma’, ’Katı Atık Düzenli Depolama’, ’Metan Gazından Elektrik Üretimi’ ve ’Topraksız Çilek Serası’ gibi birimler bulunuyor. Tesis, çöpleri ayrıştırarak organik atıklardan metan gazı elde ediyor ve günlük yaklaşık 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Tesiste uygulanan ileri teknoloji sayesinde, saatte ortalama 7 bin 500 metreküp metan gazının atmosfere salınımı engellenerek çevreye büyük katkı sağlanıyor. Ayrıca, çöp sızıntılarının yer altı sularına karışması gibi çevresel riskler bertaraf ediliyor. Tesisteki elektrik üretiminden elde edilen ısı, 40 dönümlük bir çilek serasını ısıtmak için kullanılıyor. Seramızda ürettiğimiz çileklerin tamamı şehirdeki 65 yaş üstü vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu sosyal uygulama bizi ekstra motive eden bir durum. Değişim, dönüşüm ve inovasyonu, istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alabilmemizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bunun için de her zaman olduğu gibi, önümüzdeki yıl vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli, sürdürülebilir içerikli projelerimize yenilerini de ekleyerek sürdürmekte kararlıyız. Yakın coğrafyamızda yaşanan acılar bizleri derinden etkiliyor. Sivil halka saldırılar düzenleniyor. Savaş ahlakına bile sığmayan canilikler yapılıyor. Dini duygulara yapılan saldırıların yanı sıra insan hak ve vicdan özgürlüğüne saldırılar düzenleniyor. En kısa zamanda bu zulmün bitmesini ve uzlaşmanın tesisini diliyorum. Demokrasi ve özgürlük anlayışı, kalkınma ve refah parolasıyla hazır bir Gaziantep için imkânsız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız. Bu azim ve kararlılıkla gece gündüz çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2025 yılının, milletimize ve tüm insanlığa hasret ve özlem duyulan sağlıklı güzel günleri, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum” diye konuştu.