22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, Türkiye'de ağız ve diş sağlığının önemini vurgularken, kamuda görevli diş hekimlerinin geçim sıkıntısı ve atanmayı bekleyen mezunların sorunlarını da gündeme taşıdı.ANKARA (İGFA) - SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, bu anlamlı günde hem sağlık çalışanlarının sorunlarını hem de vatandaşların hizmete erişim güçlüklerini gündeme taşıyarak, çözüm odaklı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de kamu sağlık sisteminde çalışan yardımcı sağlık personeli olarak adlandırılan sağlık hizmeti sınıfı personeli başta olmak üzere hekim, uzman hekim , diş hekimi ve uzman diş hekimlerinin maaşları, artan hayat pahalılığı karşısında hızla eriyor. Diş hekimlerinin ekonomik durumunun her geçen gün kötüleştiğini belirten Özlem Akarken, "Her ay kamu diş hekimleri daha da yoksullaşıyor. Üstlendikleri kritik görevler ve toplum sağlığına katkıları göz önünde bulundurulduğunda, diş hekimlerine hak ettikleri ücretler ödenmiyor. Ek ödeme yönetmeliğindeki adaletsizlik günden güne daha belirgin hale geliyor.Bu durum hem mesleki motivasyonu düşürüyor hem de sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkiliyor. Bizden ne yapmamız isteniyor? Bu şartlar altında sağlık hizmetleri sınıfındaki her branştaki meslektaşlarımızın tükenmişlik sendromu yaşamaması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

20 BİN DİŞ HEKİMİ ATAMA BEKLİYOR, DUS KONTENJANLARI YETERSİZ!

Kamuda diş hekimi sayısının artırılması gerektiğine vurgu yapan Akarken, atanmayı bekleyen 20 bin civarındaki diş hekimi mezununun durumuna dikkat çekerek, "Bir yanda kamu hastanelerinde ağı diş sağlığı merkezlerinde ciddi bir personel açığı varken, diğer yanda atanmayı bekleyen uzmanlık kadrosu açılmasını bekleyen binlerce diş hekimi mezunu var. Bu çelişkinin bir an önce giderilmesi gerekiyor. DUS kontenjanlarının yetersizliği nedeniyle uzman diş hekimi yetiştirme süreci de sekteye uğruyor. Diş hekimliği fakültelerinden her yıl binlerce mezun verilmesine rağmen, bu mezunların mesleğe kazandırılması için yeterli planlama yapılmıyor." açıklamasını yaptı.

Türkiye genelinde kamuya hizmet veren diş hekimlerinin ve özellikle uzman diş hekimlerinin sayısı ihtiyacı karşılamaktan uzak. Vatandaşların uzman diş hekimlerinden randevu almakta büyük zorluk yaşadığını Aile Sağlığı Merkezlerinde diş hekimi istihdamı yapılacağı söylendiği halde hala faal hale getirilmediğini ifade eden Akarken, bu eksikliğin halk sağlığı üzerindeki etkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Kamuda çalışan diş hekimi ve uzman diş hekimi sayısı yetersiz olduğu için vatandaşlar aylarca randevu bekliyor. Randevu bulamayanlar, çözümü özel sektöre yönelmekte buluyor. Ancak özel sektörde de artan malzeme maliyetleri ve ekonomik koşullar nedeniyle hizmetlere erişim giderek zorlaşıyor Özeldeki diş hekimi de döngüyü maalesef zor sağlıyor. Vatandaşlarımız ağız ve diş sağlığını ertelemek zorunda kalıyor, bu da uzun vadede daha büyük sağlık sorunlarına yol açıyor."