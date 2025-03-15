HAVELSAN tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda milli imkanlarla tasarlanan Veri Merkezi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, 15 Eylül 2021 tarihinde IDEF’te Sahil Güvenlik Komutanlığı ile HAVELSAN arasında sözleşmesi imzalanan SahilNET Projesi’nin önemli aşamalarından biri tamamlandı.

SahilNET Projesi kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Karargah dışındaki taşra birliklerinde de mevcut projeden elde edilen tecrübelerle benzer veri merkezi/sunucu odası altyapılarının kurulması hedefleniyor.

Veri Merkezi açılış töreninde değerlendirmeler yapan Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Komutanlığın son yıllarda birçok bakımdan büyüdüğünü, bu büyümenin yeni teknolojik ihtiyaçları doğurduğunu ve bu ihtiyaçlar kapsamında devreye alınan Karargah Veri Merkezi’nin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın teknolojik ihtiyaçları için Başkanlık olarak her zaman hazır olduklarını belirterek SahilNET projesinin bu ilk fazının başarıyla tamamlanması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yeni nesil teknolojilerle donatılması amacıyla farklı alanlarda hizmet verdiklerini, SahilNET projesiyle sistemler arasında tam ve bütüncül bir veri yönetim modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

SahilNET projesinde veri merkezleri dışında birçok yazılım yerli olarak kullanılacak. HAVELSAN’ın evrak ve belge yönetim sistemi EVRAKA, yeni nesil kurumsal kaynak yönetim sistemi KOVAN, hesap yönetim sistemi LİMAN, coğrafi bilgi sistemi KAŞİF, iş zekası yazılımı DATA PLATO, veri diyotu ürünü DATAFLOWX ile KAREL VOIP santral proje kapsamında kullanacak yerli ürünler olacak.

2,5 milyon satır kod yazılması öngörülen SahilNET projesi kapsamında, 35 modüllük bir yazılım geliştirilecek, müstakil bir ağ kurulumu olacak, donanımlardan, yazılımlardan ve veri merkezlerinden müteşekkil büyük bir yapı oluşturulacak.