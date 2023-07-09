Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, halı, kilim, battaniye gibi eşyalarla gölgelik oluşturulması gibi görüntü kirliliklerine karşı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Bursa’nın Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahilleri, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte özellikle hafta sonları günü birlik tatilcilerin akınına uğruyor. Vatandaşlar serinlemek için plajları doldururken, sahillerde halkın ortak kullanımını engelleyecek davranışların artması üzerine Büyükşehir zabıtası harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 135 kilometrelik deniz sahil şeridindeki 24 plajda denetimler artırıldı. Gerek Bursa içinden gerekse yakın il ve ilçelerden gelen bazı tatilcilerin plaja rastgele çadır kurması, halı, kilim ve battaniye ile gölgelik oluşturması ve mangal yakılması şikayetlerinin artması üzerine Kurban Bayramı tatilinde Gemlik ve Mudanya sahilindeki yoğunlaştırılan denetimler aralıksız devam ediyor. Mudanya sahilinde sabah 08.00’da başlayan denetim ve uygunsuzluklara müdahale çalışmaları gece 02.00’a aralıksız sürüyor. Denetimlerde plajdaki işgallerin önlenmesinin yanında devrilen yönlendirme tabelaları ve çöp kutularına da çeki düzen veriliyor.

Yaz boyunca sahillerdeki ekip sayıları artırılırken, sahillerde herhangi bir uygunsuzluğa izin verilmeyeceği, bu tür durumların zabıta ekiplerine bildirilmesi gerektiği belirtildi.