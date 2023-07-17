Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2 haftada 494 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere her gün sahillerde görev yapıyor. Havaların aşırı ısınması sebebiyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci’de 174, Kovanağzı’nda 26, Kumcağızda 112, Miço Plajında 10, Kerpe’de 53, Sarısu’da 21, Seyrekte 23, Bağırganlı’da 40, Karamürsel’de 18, Darıca’da 7 ve Bayramoğlu sahilinde 10 kişi olmak üzere toplam 494 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.