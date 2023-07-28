Kastamonu’nun Cide ilçesinde fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar, sahil yoluna kadar ulaştı. Dev dalgaların dövdüğü Cide-Bertan Karayolu’nda çukurlar oluştu.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz’de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu sular altında kaldı. Cide-Bartın Karayolu üzerinde Karadeniz’de oluşan dev dalgalar sebebiyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, çökme oluşan alanlarda önlem aldı. Bölgede araç geçişine kontrollü izin veriliyor.