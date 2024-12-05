Kocaeli’nin Derince ilçesinde 45 yaşındaki Cafer Karaman’ın darp edilerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar savunmalarında, sahilde otururken Cafer Karaman ve arkadaşının kendilerine saldırdığını ve suçsuz olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, bir sanığın tahliyesine, diğer 2 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay, 16 Ocak’ta saat 01.00 sıralarında Çenedağ Mahallesi Harikalar Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cem K., (20) Çağlar B. (20) ve 18 yaşından küçük olan Ayberk E. ile Cafer Karaman ve arkadaşı Tarık B.G. arasında önce sözlü ardından fiziki kavga yaşandı. Meydana gelen olayda Cafer Karaman darp neticesinde ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cafer Karaman hastaneye kaldırıldı ancak 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cafer Karaman’ın ölümüne ilişkin Cem K., (20) Çağlar B. (20) ve 18 yaşından küçük olan Ayberk E. gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Cem K., Çağlar B. ve Ayberk E., "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Cüsseli birinin yumruk vurduğunu, adamın ise düştüğünü gördüm"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Olaya ilişkin dinlenen tanık Sezer Can A., "2 arkadaşımla sahilde otururken gürültü duyduk. Cüsseli birinin yumruk vurduğunu, adamın ise düştüğünü gördüm. Yalnızca olay sonunu gördüm. İri olan şahıs huzurda bulunan Cem’dir. Diğer taraftaki şahıslar çok sarhoşlardı. Bilgim ve gördüm bundan ibarettir" dedi.

"Maktul yere düştüğünde kendisinde herhangi bir kan veya morluk görmedim, horluyordu"

Tanık Tarık B.G ise olay günü Cafer Karaman ile birlikte alkol içtiklerini, ardından araca binerek eve gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi. B.G., "Ardından araca binip eve gitmek üzere yola çıktık. Yola çıkarken kamyonet arkasında sanıkları gördük, bağırış çağırış vardı. Sıkıntı olabileceğini düşünüp ne olduğunu sorduk. Aralarından Ayberk isimli şahıs ’Sıkıntı yok hallediyoruz abi, sizden rahatsız olduk gider misiniz?’ dedi. Araca yöneldiğimiz esnada sanıklar tarafından darp edildik. Yere düştüm, kalktığımda Cafer yerdeydi. Cem’in yumruk attığını görmedim. Ben kalktığımda sanıklar arabaya bindi. ’Arkadaşım ölüyor, gitmeyin’ dememe rağmen sanıklar olay yerinden ayrıldı. Ardından sanıkların uzaktan arabanın içinden bizi izlediğini fark ettim. Biz kendilerine hakaret ve tehdit etmedik. Onların da bize bir şey söylediklerini hatırlamıyorum. Yediğim yumrukların etkisindeydim. Sanıkların alkol aldıklarını gördüm, sarhoş durumlarını bilmiyorum. Toplam 10 ila 7 kez yumruk darbesi aldım. Maktul yere düştüğünde kendisinde herhangi bir kan veya morluk görmedim, horluyordu" diye konuştu.

"Karşı taraf bize sataşarak darp etti"

Tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyleyen sanık Ayberk E., "Karşı taraf bize sataşarak darp etti. Arabaya binip gitmek istediğimizde aracın önüne geçerek izin vermediler. Bu olaydan sonra Cem onları uzaklaştırmak için arabadan indi. Tarık Cem’in üstüne atladı, maktul de Cem’e saldırdı. Tarık, ’Koşun adam ölüyor’ diye bağırınca biz Çağlar ile arabadan indik, maktule baktığımızda yerde horluyordu" şeklinde konuştu.

Çağlar B. ise kimseye vurmadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Sanıklardan şikayetçi olan maktulün eşi Emine Karaman, "3 çocuğum yetim kaldı, hepsinden şikayetçiyim. 7 yaşındaki çocuğumun ahı onların üstünde, karne almak için babasını bekliyordu" ifadelerini kullandı.

Çağlar tahliye edildi

Mahkeme heyeti, Çağlar B.’nin tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.